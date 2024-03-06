Лицеисты из Одинцова победили на Северном математическом турнире

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Команда учеников 8б класса Одинцовского лицея завоевала победу на XIV Северном математическом турнире, который проводился в Вологде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Команда из Одинцова впервые приняла участие в турнире и одержала победу в номинации «Уверенный дебют». Поздравляем ребят с заслуженной победой! Искренне желаем им дальнейших успехов в математике и других научных областях», — заявили в министерстве.В турнире соревновались 183 школьника из 12 российских регионов. Этот ежегодный турнир является одним из самых престижных математических испытаний для российских учеников школ. Турнир проводится в два этапа: отборочный и финальный.
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