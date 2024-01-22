Студентки из Подмосковья победили на всероссийском фотоконкурсе

Екатерина Тарасова и Юлия Горюнова, обучающиеся в колледже «Подмосковье», завоевали призы VIII Всероссийского конкурса фотографического искусства «Молодой фотограф», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Студентки заняли первое и второе призовые места. Поздравляем их с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих свершений», — сказали в ведомстве.Работы Юлии Горюновой и Екатерины Тарасовой отличаются не только красотой и мастерством исполнения, но и глубокими темами, которые они затрагивают, включая экологию и различные социальные вопросы.
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