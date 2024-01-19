Многодетная семья из Люберец представила Подмосковье на Всероссийском форуме

Фото: пресс-служба МИСК МО
Многодетная семья Святослава и Марии Негиных из городского округа Люберцы представила Московскую область на форуме «Родные – любимые». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Первое официальное мероприятие Года семьи, который проводится по указу президента Владимира Путина, открылось на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Форум организован для объединения династий со всей страны, диалога поколений, сотворчества детей и взрослых», – говорится в сообщении.Святослав и Мария в браке 15 лет. Они воспитывают пятерых детей. Семья ведёт активный образ жизни, участвует в спортивных состязаниях. Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил Марию почётным знаком «Материнская слава». Кроме того, в прошлом году Негины стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».
В специальной программе форума участвуют более 1 тыс человек – свыше 250 семей из 89 регионов. Это семейные и профессиональные династии, многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов спецоперации, а активистов Движения первых.
Специальную программу к форуму «Родные – любимые» и официальному старту Года семьи подготовил и стенд Московской области. Найти афишу программы можно на сайте.
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