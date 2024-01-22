Подмосковные студенты могут подать заявку на всероссийский конкурс разработок

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Молодежь Подмосковья может поучаствовать в конкурсе проектов с открытым кодом. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Учащиеся Подмосковья могут подать заявку на конкурс open source разработок до 1 марта
Стоит отметить, что призеры конкурса смогут получить возможность пройти стажировку в крупных ИТ-компаниях, а также получат подарки и награды. Кроме этого, оценку проектов будут проводить представители ведущих технологических компаний.
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«В конкурсе могут принять участие школьники от 14 лет, студенты колледжей, техникумов, вузов. Чтобы поучаствовать, нужно опубликовать свой проект или внести весомый вклад в развитие одной из существующих open source разработок. На выбор есть два трека: создатели и контрибьюторы», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева