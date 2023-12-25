Ступино заняло 1 место в рейтинге городских округов по итогам 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Московской области
Глава Московской области Андрей Воробьёв подвёл итоги работы муниципальных образований за 2023 год, в ходе заседания Высшего совета региона.
«Наш успех – это доверие, которое мы получаем в каждом городе, населенном пункте. Подмосковье – это уникальная, опорная территория, которой нам доверил управлять Президент», — сказал Воробьёв, выступая на церемонии.По итогам 2023 года первое место в общем рейтинге муниципалитетов занял городской округ Ступино.
«Конечно, это командная работа, работа всего муниципалитета, всех сотрудников администрации. Потому что, как говорится, один в поле не войн. Безусловно, наши жители были также вовлечены — мы проводим очень много встреч с людьми, общаемся, узнаем проблематику. Важно, чтобы каждый чувствовал, что у нас поднимается уровень жизни — это и заработная плата, и образование, дороги, ЖКХ, благоустройство и многое другое», — прокомментировал призовое первое место Мужальских.
Второе место в рейтинге занял городской округ Щёлково. Третье разделили между собой городские округа Лыткарино и Химки. При этом, среди закрытых административно-территориальных образований первым был признан Звездный городок.
Читайте также:
В Московской области 60 населенных пунктов газифицировали по программе губернатора
Дорожные службы устранили аварийные ямы на региональных дорогах Подмосковья
В Подмосковье построят производство кормовых добавок за 650 млн рублей
Евгения Парфентьева