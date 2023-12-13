Дорожные службы устранили аварийные ямы на региональных дорогах Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожные службы провели ямочный ремонт в 5 городских округах. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы было проведен в ходе мониторинга дорожной сети специалистами Мосавтодора
Стоит отметить, что дефекты на дорожном покрытия становятся угрозой для всех участников дорожного движения. В результате ям на дороге повышается риск возникновения аварийных ситуаций,из-за выезда транспортных средств на встречную полосу или потерей контроля над автомобилем.
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«Дефекты дорожного покрытия устранили в Можайском городском округе в селе Борисово на ул. Мира, на территории городского округа Истра в селе Онуфриево на ул. Молодёжной, в Красногорске в деревне Сабурово на ул. Центральной, в Коломне на ул. Щуровской, а также в Богородском городском округе в коттеджном посёлке Родничок на ул. Мира», - отметили в ведомстве.
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Мира Полтева