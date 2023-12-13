В Московской области 60 населенных пунктов газифицировали по программе губернатора

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
С начала года в Подмосковье 60 населенных пунктов газифицировали по губернаторской программе. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Подключение населенных пунктов проходило в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области».
Стоит отметить, что среди последних газифицированных населенных пунктов — деревня Коровино, Орехово-Зуевского г. о., деревня Мошницы, г. о. Солнечногорск, деревня Жирошкино, Раменский г. о. и деревня Прудно, г. о. Ступино.
Кроме этого, чтобы стать участником программы газификации необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области. В населенном пункте, который указан в заявлении, должно быть не менее 30 жителей с постоянной регистрацией.
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«В этом году губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области» выполнена на 100%, завершены работы на всех объектах, которые были запланированы на 2023 год.<…> С начала года уже введено в эксплуатацию 386 км газопроводов, благодаря чему более 10 тыс. жителей смогут подключиться к централизованному газоснабжению», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Кроме этого, чтобы стать участником программы газификации необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области. В населенном пункте, который указан в заявлении, должно быть не менее 30 жителей с постоянной регистрацией.
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Мира Полтева