Пассажирский самолет выбросило на газон после посадки в Екатеринбурге

Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Екатеринбурге 29 июня самолет, прибывший из Тобольска, при посадке съехал на газон. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
В результате инцидента никто не пострадал и самолет не получил повреждений. Все пассажиры были благополучно доставлены в терминал и получили свой багаж.
В настоящее время аэропорт Кольцово функционирует в обычном режиме, принимая и отправляя самолеты.
Следователи из Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России уже начали расследование инцидента.
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«Аэропорт временно ограничил прием воздушных судов, и три рейса были направлены на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время аэропорт Кольцово функционирует в обычном режиме, принимая и отправляя самолеты.
Следователи из Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России уже начали расследование инцидента.
«Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на десять метров», — уточнили в ведомстве.Правоохранительные органы будут оценивать действия пилотов и сотрудников наземных служб аэропорта.
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Артем Кузьмин