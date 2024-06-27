Россиянин с галлюцинациями дважды хотел покинуть летящий в Минводы самолет

Фото: istockphoto/Fabian Gysel
Пассажир одной из российских авиакомпаний, испытывающий галлюцинации, дважды хотел выпрыгнуть из летящего самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел в Airbus A319, выполнявшем рейс «Красноярск-Минводы». Во время полета мужчина был чем-то обеспокоен, поэтому побежал в переднюю часть салона, чтобы найти пилота. Россиянин Вадим Р. сообщил персоналу, что он срочно должен переговорить с командиром экипажа, а также покинуть воздушное судно, а затем решил открыть дверь.
Буйного пассажира остановили и узнали, что тот якобы увидел истребители и вертолеты, якобы преследовавшие самолет. Также он обвинил бортпроводников в том, что они скрывают отсутствие одного двигателя у воздушного судна. Кроме того, он спросил, видит ли кто-то зеленого мальчика или слышит ли детский плач.
Путешественника пришлось «сковать» ремнями и усадить в последнем ряду эконома. По прилету беспокойного пассажира передали правоохранителям.
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Буйного пассажира остановили и узнали, что тот якобы увидел истребители и вертолеты, якобы преследовавшие самолет. Также он обвинил бортпроводников в том, что они скрывают отсутствие одного двигателя у воздушного судна. Кроме того, он спросил, видит ли кто-то зеленого мальчика или слышит ли детский плач.
Путешественника пришлось «сковать» ремнями и усадить в последнем ряду эконома. По прилету беспокойного пассажира передали правоохранителям.
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Никита Кротов