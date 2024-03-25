В Турции заявили о причастности США и Байдена к теракту в «Крокусе»

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За терактом в «Крокус Сити Холле» стоят США и американский лидер Джо Байден, заявил лидер турецкой политической партии «VATAN» Догу Перинчек, передает РИА Новости.
«Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена», – отметил он.
По словам турецкого политика, есть три причины, по которым США и сам Байден стоят за терактами под Москвой.
«Во-первых, чтобы втянуть Европу в украинскую войну. Во Франции и Германии, чтобы сплотить молодых людей, которые идут на смерть, нужны наркотики, более эффективные, чем "барабаны войны"», – рассуждает Перинчек.
Перинчек подчеркнул, что США находятся в сложной ситуации и нуждаются в крупной провокации. Во-вторых, по его мнению, такой теракт необходим, чтобы предотвратить приход к власти Дональда Трампа. По словам Перинчека, бывший глава государства перешел красную черту «Глубинного государства» США, после чего заокеанские заговоры вынуждены «дать ему отпор».
Турецкий политик добавил, что масштабные провокации организуются для того, чтобы втянуть Россию во внутренние разборки.
Ранее в США допустили, что Украина имеет отношение к теракту в «Крокусе».
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Александр Климов