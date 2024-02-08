Суд частично удовлетворил иск «Ералаша» к вдове режиссера Бориса Грачевского

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В Мещанском районном суде Москвы состоялось новое слушание дела, связанного с наследством Бориса Грачевского, сообщили в телеграм-канале столичных судов.
Иск продюсерского центра «Ералаш» против вдовы режиссера Екатерины Белоцерковской и его старшей дочери Ксении Алеевой-Грачевской удовлетворили частично. Теперь наследникам придется выплатить компании значительную сумму.
Согласно решению суда, «Ералашу» должны будут выплатить 1,8 миллиона рублей. Кроме того, наследникам придется возместить государственную пошлину.
В начале процесса против родственников Бориса Грачевского был подан иск на сумму 11 миллионов рублей. Этот иск был предъявлен Аркадием Григоряном, бывшим бизнес-партнером Грачевского и нынешним директором «Ералаша». Григорян утверждал, что несколько лет назад Борис Грачевский взял у компании займ в размере 10 миллионов рублей на десятилетний срок.
Смерть Бориса Грачевского в 2021 году из-за осложнений, вызванных COVID-19, привела к тому, что его долг перешел на его наследников. Поначалу сообщалось, что среди должников также будут несовершеннолетние дети покойного: дочь Василиса и сын Филипп.
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Согласно решению суда, «Ералашу» должны будут выплатить 1,8 миллиона рублей. Кроме того, наследникам придется возместить государственную пошлину.
Смерть Бориса Грачевского в 2021 году из-за осложнений, вызванных COVID-19, привела к тому, что его долг перешел на его наследников. Поначалу сообщалось, что среди должников также будут несовершеннолетние дети покойного: дочь Василиса и сын Филипп.
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Артем Кузьмин