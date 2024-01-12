Суд взыскал с компании шефа Ивлева более полумиллиона рублей

Фото: iStock/Zolnierek
Более полумиллиона рублей взыскали с компании шефа Константина Ивлева за перформанс с гигантским рулетом и парад еды. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Организаторы гастрофестиваля «Да, шеф», который состоялся в Екатеринбурге в июле, через суд доказали, что компания Ивлева не доплатила им за оказанные услуги.
Так, екатеринбургская организация привлекла к проведению гастрофестиваля завод «Русагро», который занимается производством майонеза, с использованием которого был приготовлен рулет весом 41 килограмм, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.
Кроме того, организаторы занимались проведением мастер-классов, оформлением площадки, поиском персонала, в том числе фотографов, музыкантов, декораторов и грузоперевозчиков.
В итоге компания через Арбитражный суд Москвы смогла доказать, что организация Константина Ивлева должна доплатить за оказанные услуги 665 тысячи рублей. На это у компании шефа теперь есть 15 дней.
Читайте также:
Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за гражданства Израиля
Суд в Москве оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку»
Полиция задержала мужчину за рекламу наркотиков на доме в Москве
Так, екатеринбургская организация привлекла к проведению гастрофестиваля завод «Русагро», который занимается производством майонеза, с использованием которого был приготовлен рулет весом 41 килограмм, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.
В итоге компания через Арбитражный суд Москвы смогла доказать, что организация Константина Ивлева должна доплатить за оказанные услуги 665 тысячи рублей. На это у компании шефа теперь есть 15 дней.
Читайте также:
Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за гражданства Израиля
Суд в Москве оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку»
Полиция задержала мужчину за рекламу наркотиков на доме в Москве
Анастасия Чинкова