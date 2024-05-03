Суд изъял у структуры Потанина более 85 гектаров земли в Подмосковье

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 3 мая, оценивается в три балла, общее число машин составило более 777 тысяч, что на три процента ниже, чем было в среднем за прошлый месяц. При этом на двух федеральных трассах и восьми региональных шоссе отмечаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.