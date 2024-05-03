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Суд изъял у структуры Потанина более 85 гектаров земли в Подмосковье

Суд изъял у структуры Потанина землю в Подмосковье по иску Рослесхоза
03 мая 2024, 10:31
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд Московской области принял решение касательно спорных земель в Клинском районе, которые принадлежат структуре холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Об этом пишет РБК.
Данный вопрос был предметом спора с 2021 года. В Рослесхозе утверждали, что участок, который принадлежит «Армаде», относится к лесному фонду, несмотря на его сельскохозяйственное назначение.

По данным экспертов, на этих землях нет ограждений, имеется исключительно залесенная территория. Уточняется, что земли, которые должны быть изъяты согласно судебному постановлению, находятся на балансе структуры холдинга «Интеррос» с 2018 года.



Гендиректор «Армады» Сергей Хворостяный заявил о планах обжаловать решение суда, а также надеется на его пересмотр.

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В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на строительство над месторождением ископаемых

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В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на строительство над месторождением ископаемых
03 мая 2024, 09:57

Фото: iStock/wichayada suwanachun

Получить разрешение на строительство на участках, где залегают полезные ископаемые в Московской области, теперь можно в два раза быстрее благодаря оптимизации услуги на региональном госпортале, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых доступна на госпортале с 2020 года. Теперь она оптимизирована, получить эту услугу можно за 15 рабочих дней вместо 35», — отметила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.
В министерстве отметили, что услуга «Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» предназначена как для юридических, так и для физических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.

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На Пасху в регионе ожидается первый уровень пожарной опасности
03 мая 2024, 09:56

Фото: istockphoto / Gilitukha

Комлесхоз предупредил об пожарной опасности в лесах Московской области на 3-5 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, а в Волоколамском лесничестве — второй.

«4 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности. 5 мая на Пасху в регионе ожидается I класс пожарной опасности, в Истринском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 8-11С, ночью — всего 1-7С», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в выходные также обещают переменную облачность и возможны дожди.

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Сексолог Кокс рассказала о недопустимом запрете в сексе
Daily Mail: сексолог Кокс назвала один недопустимый запрет в сексе
03 мая 2024, 09:26

Фото: iStock/kicsiicsi

Сексолог Трейси Кокс заявила, что недопустимо критиковать партнера из-за мастурбации. Об этом пишет Daily Mail.
По словам эксперта, мастурбация является нормальной сексуальной практикой. Кокс отметила, что 95% мужчин и 81% женщин занимаются этим.

Сексолог рассказала, что некоторые женщины уверены, что мастурбация не является необходимой или уместной в отношениях, поскольку мужчина якобы должен удовлетворять все свои интимные потребности с партнершей. Кокс подчеркнула, что такой запрет в сексе влечет за собой ссоры, потому что нарушает конфиденциальность человека и его право на самостоятельные решения в сфере интима.

Специалист добавила, что отвращение к самоудовлетворению демонстрирует скованность и закомплексованность в постели. Кокс заключила, что отказываясь от мастурбации, мужчины хуже контролируют наступление оргазма, а также сокращается средняя продолжительность полового акта.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 3 мая составила три балла
03 мая 2024, 09:19

Фото: iStock/kicsiicsi

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 3 мая, оценивается в три балла, общее число машин составило более 777 тысяч, что на три процента ниже, чем было в среднем за прошлый месяц. При этом на двух федеральных трассах и восьми региональных шоссе отмечаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён в сторону столицы на федеральных трассах М-7 «Волга» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию, не совершать резких манёвров и не нарушать установленный скоростной режим.

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BI: Наемники ВС Украины признали, что их навыки «атрофировались»
03 мая 2024, 07:33

Фото: istock /Dmytro Sheremeta

Иностранные наемники, побывавшие на Украине, признали, что их навыки ведения боевых действий «атрофировались». Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на американских военных.

Наемники рассказали, что привыкли веси партизанские конфликты и бороться с террористами. На ведение реальных военных действий, те, которые сейчас происходят в рамках СВО, они не были готовы. Они отметили, что в Америке подготовка ориентирована на ведение партизанских войн, но никак на бои с реальным и сильным противником.

Ранее сообщалось, что в Херсоне стало существенно больше грузинских наёмников, которые занимаются вымогательством и захватом имущества у местных жителей. Иностранные наёмники в Херсоне в основном отсиживаются в тылу. В городе им не приходится воевать и погибать. Они отказываются участвовать в штурмах, «ведь это не их война — время идет, зарплата капает».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Госдуме объяснили запрет на увольнение отцов-одиночек
Говырин: работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек с детьми до 16 лет
03 мая 2024, 06:42

Фото: istock / Drazen Zigic

По закону работодатели не могут увольнять отцов-одиночек с детьми до 16 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
«С февраля 2024 года вступили в силу поправки, согласно которым запрещается увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, причем неважно – это отец, одиноко воспитывающий ребенка или мать-одиночка», — заявил депутат.
Он напомнил, что также нельзя уволить женщину на больничном по беременности и родам или в декрете. Парламентарий отметил, что по инициативе работодателя нельзя уволить любого сотрудника, который находится на больничном, что закреплено в статье 81 Трудового кодекса РФ.

Единственным исключением является случай, когда работодатель является индивидуальным предпринимателем. Но и в этом случае необходимо дождаться выздоровления работника.

До этого в Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала с момента рождения ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Госуслуги» получат платформу для «единого окна» банков и магазинов
Платформу коммерческих согласий начнут тестировать на «Госуслугах» в этом году
03 мая 2024, 06:25

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

На портале Госуслуг запустят пилотную версию платформы коммерческих соглашений (ПКС) с Банком России и Минцифрой. Россияне смогут пользоваться услугами от различных финансовых организаций без дополнительного подтверждения личных сведений.
«На базе портала Госуслуги до конца года Центробанк (ЦБ) и Минцифры с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС). Ее внедрение позволит гражданам без дополнительного подтверждения сведений о себе получать любые услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, а в будущем, возможно, и магазинов, медицинских учреждений и так далее», — пишут «Известия».
ЦБ пообещал, что на платформе будет храниться только согласие клиента, но не информация о нем. Сведения о пользователе останутся у финансовых учреждений и через API будет передаваться напрямую от организации к организации. Помимо этого, согласие можно будет отозвать.

До этого сообщалось, что онлайн-услугу для банков в Подмосковье дополнили «умным» сервисом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Иран освободил задержанных моряков судна MCS Aries
В МИД Ирана сообщили об освобождении экипажа задержанного судна Aries
03 мая 2024, 05:21

Фото: istock / Rainer Puster

Все члены экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими силовыми структурами в Ормузском проливе, освобождены. Об этом сообщил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
В беседе со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной дипломат сказал, что корабль находится под судебным арестом, однако Иран из гуманитарных соображений освободил весь его экипаж. Они могут в сопровождении капитана вернуться домой, в том числе в Эстонию.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Это стало первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал ответно повредишь удар по Израилю. Отмечается, что среди членов экипажа находился один гражданин Российской Федерации.

До этого сообщалось, что Иран ввёл санкции против министра обороны Британии Шеппса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России хотят отменить штрафы за тонировку автомобилей
В ГД внесли проект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол
03 мая 2024, 04:05

Фото: istock / Aleksandr Potashev

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание составляет не менее 50% от установленного показателя. Об этом информирует ТАСС.
В пояснительной записке отмечают, что такие штрафы вызывают споры среди водителей, а тонировка становится поводом для проверки сотрудниками Госавтоинспекции, что «является благодатной почвой для злоупотреблений».

Помимо этого, тонировка защищает от солнечных лучей, негативно влияющих на зрение автомобилиста, снижает температуру в салоне, в то время как использование кондиционера повышает расход топлива.

Согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно быть не меньше 70%. В случае нарушения требований, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Законопроект предлагает не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50% от требований технического регламента.

«Таким образом, с учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%», - говорится в пояснительной записке.
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