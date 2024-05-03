Суд изъял у структуры Потанина более 85 гектаров земли в Подмосковье

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Арбитражный суд Московской области принял решение касательно спорных земель в Клинском районе, которые принадлежат структуре холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Об этом пишет РБК.
Данный вопрос был предметом спора с 2021 года. В Рослесхозе утверждали, что участок, который принадлежит «Армаде», относится к лесному фонду, несмотря на его сельскохозяйственное назначение.
По данным экспертов, на этих землях нет ограждений, имеется исключительно залесенная территория. Уточняется, что земли, которые должны быть изъяты согласно судебному постановлению, находятся на балансе структуры холдинга «Интеррос» с 2018 года.
Гендиректор «Армады» Сергей Хворостяный заявил о планах обжаловать решение суда, а также надеется на его пересмотр.
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По данным экспертов, на этих землях нет ограждений, имеется исключительно залесенная территория. Уточняется, что земли, которые должны быть изъяты согласно судебному постановлению, находятся на балансе структуры холдинга «Интеррос» с 2018 года.
Гендиректор «Армады» Сергей Хворостяный заявил о планах обжаловать решение суда, а также надеется на его пересмотр.
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Екатерина Коршунова