В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на строительство над месторождением ископаемых

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Получить разрешение на строительство на участках, где залегают полезные ископаемые в Московской области, теперь можно в два раза быстрее благодаря оптимизации услуги на региональном госпортале, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых доступна на госпортале с 2020 года. Теперь она оптимизирована, получить эту услугу можно за 15 рабочих дней вместо 35», — отметила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.В министерстве отметили, что услуга «Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» предназначена как для юридических, так и для физических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.
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