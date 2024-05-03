Российский военный трижды оставлял часть и получил восемь лет колонии

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Томский гарнизонный военный суд приговорил к 8 годам тюремного срока военного Константина Бабенко за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в мае прошлого года солдат решил оставить службу, после чего вернулся на нее только в начале августа. Осенью та же ситуация повторилась.
В результате в декабре Бабенко задержали сотрудники правоохранительных органов. Свое наказание военнослужащий будет отбывать в колонии строгого режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ. В сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ.
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В результате в декабре Бабенко задержали сотрудники правоохранительных органов. Свое наказание военнослужащий будет отбывать в колонии строгого режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ. В сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ.
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Екатерина Коршунова