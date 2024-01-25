Суд конфисковал подмосковные особняки Ходорковского* и Лебедева

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Одинцовский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации в пользу государства домов руководителей ЮКОСа в поселке «Яблоневый сад» в подмосковной деревне Жуковка , сообщает «Коммерсантъ». Среди владельцев указанной недвижимости были Михаил Ходорковский* (объявлен в России физлицом-иноагентом), Леонид Невзлин (также имеет статус физлица-иноагента), Платон Лебедев и экс-представители топ-менеджмента фирмы.
Исковое заявление было одобрено 17 января после предоставления сторонами доказательств на заседании суда. после вступления судебного решения в силу поселок будет продан с аукциона для погашения налоговых недоимок.
Издание уточняет, что при подаче своего иска Генпрокуратура руководствовалась приговором Мещанского райсуда от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за целый ряд преступлений, включая неуплату налогов.
Накануне, 24 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о лишении имущества за фейки о российской армии и призывы к осуществлению деятельности против государства. Под него как раз подпадает и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский*, которого МВД РФ 9 января нынешнего года переобъявило в розыск по статье 207.3 УК России за распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Причиной послужили комментарии в сети о выплатах семьям участников специальной военной операции.
Напомним, Ходорковский* был объявлен в международный розыск в 2015 году по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. При этом в 2022 году его внесли в реестр иноагентов.
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Издание уточняет, что при подаче своего иска Генпрокуратура руководствовалась приговором Мещанского райсуда от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за целый ряд преступлений, включая неуплату налогов.
Напомним, Ходорковский* был объявлен в международный розыск в 2015 году по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. При этом в 2022 году его внесли в реестр иноагентов.
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Артем Путинцев