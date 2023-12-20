Суд оштрафовал развлекательный телеканал за гей-пропаганду* в клипе Баскова

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Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на миллион рублей за показ клипа Николая Баскова «Странник» со сценами гомосексуальных отношений без маркировки «18+». Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
Суд предъявил обвинение телеканалу по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Как стало известно, постановление было вынесено во вторник, 12 декабря. Сам певец Николай Басков на данный момент ситуацию никак не прокомментировал.
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