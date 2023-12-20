На избившего в Петербурге однорукого героя СВО завели дело об экстремизме

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В Санкт-Петербурге на мужчину, который вместе с товарищем избил ветерана СВО завели уголовное дело об экстремизме за оскорбление русских. Об этом пишет портал «78».
По версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства, нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами. Предотвратить преступление помогли случайные прохожие, благодаря этому потерпевшему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.
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Элина Позднякова