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На избившего в Петербурге однорукого героя СВО завели дело об экстремизме

На избившего в Петербурге героя СВО завели дело об экстремизме
20 декабря 2023, 15:06
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

В Санкт-Петербурге на мужчину, который вместе с товарищем избил ветерана СВО завели уголовное дело об экстремизме за оскорбление русских. Об этом пишет портал «78».

Напомним, изначально после избиения участника спецоперации было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако позже его переквалифицировали на «Покушение на убийство». Сейчас следователи завели еще одно дело на 33-летнего Рустама Лакашия по статье об экстремизме за оскорбления в адрес русских. Оба нападавших заключены под стражу.

По версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства, нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами. Предотвратить преступление помогли случайные прохожие, благодаря этому потерпевшему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

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