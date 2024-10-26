Суд назвал причину отъезда известного комика из России

Данила Поперечный* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Комик и видеоблогер Данила Поперечный* принял решение покинуть РФ сразу после начала спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
В документах суда утверждается, что знаменитый комик уехал из России сразу же после начала специальной военной операции на Украине.
В начале этого месяца Поперечный* возмущался, что его внесли в реестр иноагентов из-за монетизации YouTube-канала. По его словам, он получал средства не с показа иностранной рекламы, а за «обычную партнерку с русской рекламой». Блогер подал иск к Минюсту России, в котором требовал исключить его из реестра иностранных агентов, однако он был отклонен.
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*Признан в РФ иностранным агентом
Екатерина Коршунова