Названа причина включения комика Данилы Поперечного* в реестр иноагентов

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Комик Данила Поперечный внесён министерством юстиции РФ в реестр иноагентов из-за того, что получал деньги от американской компании Fullscreen и ирландской Google Ireland Limited. Всего ему было переведено из-за рубежа более 60 тысяч долларов.
Об этом сообщили представители Минюста на заседании Замоскворецкого районного суда города Москвы, который рассматривал иск артиста об исключении его из перечня иноагентов. Слова представителя ведомства передаёт корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда. Учитывая сведения о финансировании из-за рубежа, полученные от Минюста, инстанция отказала комику в удовлетворении иска.
Министерство юстиции включило Поперечного* в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. Согласно обоснованию ведомства, комик выступал против боевых действий на Украине, участвовал в качестве респондента на площадках-иноагентах, а также распространял сведения, «направленные на формирование негативного образа» России и российской армии.
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Александр Бойцов