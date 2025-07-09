Суд обязал ХК «Салават Юлаев» выплатить 107 млн рублей фонду Муртазы Рахимова
Арбитражный суд Башкортостана взыскал с хоккейного клуба «Салават Юлаев» 107 миллионов рублей в пользу благотворительного фонда «Урал». Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на соответствующие судебные документы.
По данным издания, фонд «Урал», который основал первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов, обратился в Арбитражный суд республики с иском против ХК в конце мая. Благотворительная организация потребовала с «Салавата Юлаева» выплату в размере 100 млн руб. задолженности, а также проценты за просрочку по платежам в размере 6,4 млн руб.
«Параллельно с этим иск на 163,7 млн руб. подала «дочка» фонда — ООО «Иремель-Инвест». В конце июня БФ «Урал» и «Салават Юлаев» пришли к мировому соглашению», — говорится в статье.
Отмечается, что теперь «Салават Юлаев» обязан выплатить фонду сумму, заявленную в изначальном иске. Кроме того, суд постановил возместить дополнительные проценты и еще 302 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. Общая сумма долга составила порядка 107 миллионов рублей.
Взыскивать долг с ХК будут судебные приставы.