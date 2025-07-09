Суд обязал ХК «Салават Юлаев» выплатить 107 млн рублей фонду Муртазы Рахимова

09 июля 2025, 22:10

Фото: iStock/AMilkin

Арбитражный суд Башкортостана взыскал с хоккейного клуба «Салават Юлаев» 107 миллионов рублей в пользу благотворительного фонда «Урал». Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на соответствующие судебные документы.





По данным издания, фонд «Урал», который основал первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов, обратился в Арбитражный суд республики с иском против ХК в конце мая. Благотворительная организация потребовала с «Салавата Юлаева» выплату в размере 100 млн руб. задолженности, а также проценты за просрочку по платежам в размере 6,4 млн руб.





«Параллельно с этим иск на 163,7 млн руб. подала «дочка» фонда — ООО «Иремель-Инвест». В конце июня БФ «Урал» и «Салават Юлаев» пришли к мировому соглашению», — говорится в статье.