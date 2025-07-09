Булыкин предложил снять очки с «Торпедо» из-за скандала с судейством
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию вокруг московского «Торпедо», руководители которого были арестованы по делу о давлении на судей.
Булыкин считает, что виновных нужно наказать, а клуб оставить в РПЛ, но со снятием очков. Он предложил снять 10 очков, как это делается в европейских чемпионатах.
Как рассказал спортсмен «РБ Спорт», скандалы вокруг клубов стали привычным явлением в российском футболе.
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