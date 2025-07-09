Булыкин предложил снять очки с «Торпедо» из-за скандала с судейством

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию вокруг московского «Торпедо», руководители которого были арестованы по делу о давлении на судей.



Булыкин считает, что виновных нужно наказать, а клуб оставить в РПЛ, но со снятием очков. Он предложил снять 10 очков, как это делается в европейских чемпионатах.

Как рассказал спортсмен «РБ Спорт», скандалы вокруг клубов стали привычным явлением в российском футболе.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0