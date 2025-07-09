Адвокат объяснил, получит ли бывшая жена актера Мерзликина большую долю после развода

09 июля 2025, 06:01

Адвокат Жорин: Мерзликин поделит имущество поровну с экс-женой, несмотря на детей

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram* @merzlikinandrey)

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной в День семьи, любви и верности (8 июля). У Андрея с Анной четверо детей, в браке они провели около 20 лет. Адвокат Сергей Жорин прояснил «Страстям» детали того, как бывшие супруги могут поделить имущество.





Он сразу подчеркнул, что при разделе совместно нажитого имущества после развода актера Андрея Мерзликина и его жены Анны наличие трех несовершеннолетних детей не даст супруге права на долю сверх половины.





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«Это отступление может выглядеть следующим образом: например, у супругов есть две квартиры — 90 и 100 квадратных метров, и суд распределит их так, что мать с детьми может получить квартиру площадью больше, чем муж», — указал он.