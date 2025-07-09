Адвокат объяснил, получит ли бывшая жена актера Мерзликина большую долю после развода
Адвокат Жорин: Мерзликин поделит имущество поровну с экс-женой, несмотря на детей
Заслуженный артист России Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной в День семьи, любви и верности (8 июля). У Андрея с Анной четверо детей, в браке они провели около 20 лет. Адвокат Сергей Жорин прояснил «Страстям» детали того, как бывшие супруги могут поделить имущество.
Он сразу подчеркнул, что при разделе совместно нажитого имущества после развода актера Андрея Мерзликина и его жены Анны наличие трех несовершеннолетних детей не даст супруге права на долю сверх половины.
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По словам Жорина, при отсутствии брачного договора российское законодательство предусматривает равный раздел имущества между супругами.
Жорин пояснил, что формулировка закона о возможности отступить от равенства в интересах детей трактуется судами ограниченно. Чаще это выражается не в увеличении доли матери, а в распределении конкретных объектов.
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«Это отступление может выглядеть следующим образом: например, у супругов есть две квартиры — 90 и 100 квадратных метров, и суд распределит их так, что мать с детьми может получить квартиру площадью больше, чем муж», — указал он.Таким образом, да, Анна может получить в пользование большую квартиру для проживания с детьми. Однако рыночная стоимость недвижимости все равно будет поделена поровну, и Андрею Мерзликину должна быть компенсирована его половина либо другим имуществом, либо деньгами.
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