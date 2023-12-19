Врач Павлова высказалась о возможной причине смерти Красилова

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась своим мнением касательно возможных причин смерти танцора и шоумена Дмитрия Красилова. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
«Тренировки при ожирении не должны быть интенсивными, главное — регулярными: ходьба, плавание, специальный комплекс упражнений. Судя же по комплекции артиста, ему нельзя было так интенсивно танцевать», — объяснила Павлова.
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