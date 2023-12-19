Испанская журналистка обвинила актёра Депардье в насилии

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Испанская журналистка обвинила Жерара Депардье в насилии, которое произошло в 1995 году.
Ещё одна женщина выдвинула обвинения в адрес французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, пишет газета La Vanguardia.
Испанская журналистка Рут Баса рассказала, что инцидент случился в 1995 году. Женщине тогда было 23 года. По её словам, она подверглась насилию со стороны Депардье во время интервью для журнала Cinemanía.
Журналистка пожаловалась в национальную полицию Испании, которая обязана теперь связаться с властями Франции.
Ранее сообщалось, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Об этом сообщалось в документальном фильме «Депардье: Падение огра». Во Франции в связи со случившемся решили запретить фильмы с Депардье.
Ранее сообщалось, что тело Эмманюэль Дебевер, французской актрисы, которая первая обвинила Жерара Депардье в домогательствах, обнаружили в Сене 7 декабря. В этот день на французском телевидении вышел фильм-расследование о Депардье.
По факту смерти Дебевер возбудили уголовное дело.
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Жерар Депардье обвиняется в сексуальных домогательствах
Испанская журналистка Рут Баса рассказала, что инцидент случился в 1995 году. Женщине тогда было 23 года. По её словам, она подверглась насилию со стороны Депардье во время интервью для журнала Cinemanía.
Ранее сообщалось, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Об этом сообщалось в документальном фильме «Депардье: Падение огра». Во Франции в связи со случившемся решили запретить фильмы с Депардье.
Ранее сообщалось, что тело Эмманюэль Дебевер, французской актрисы, которая первая обвинила Жерара Депардье в домогательствах, обнаружили в Сене 7 декабря. В этот день на французском телевидении вышел фильм-расследование о Депардье.
По факту смерти Дебевер возбудили уголовное дело.
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Жерар Депардье обвиняется в сексуальных домогательствах
Мария Фирсова