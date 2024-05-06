Суд отказался передавать в арбитраж иск по делу «Макфы»

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Суд отказал в ходатайстве о передаче в Арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход России имущества производителя макаронных изделий «Макфа». Об этом адвокат Людмила Айвар сообщила РИА Новости.
В понедельник 6 мая Центральный районный суд Челябинска начал рассматривать по существу данное дело. Заседание проходило в закрытом от журналистов режиме.
В результате суд принял решение отказать в ходатайстве.
В карточке дела на сайте суда отмечается, что судебный пристав наложил арест на 100% акций АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», АО «Долговское» и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. Ответчиками по этому иску значатся свыше 30 компаний и 10 человек, включая основателя «Макфы» бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего гендиректора фирмы экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.
При это адвокат управляющей компании «Макфа» Павел Хлюстов уверяет, что указанная приставом сумма неверна. В реальности же речь идёт о 46 миллиардах рублей. А сумма в 100 триллионов, по словам адвоката, может быть установлена по ошибке или намеренно, чтобы исказить факты.
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В результате суд принял решение отказать в ходатайстве.
В карточке дела на сайте суда отмечается, что судебный пристав наложил арест на 100% акций АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», АО «Долговское» и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. Ответчиками по этому иску значатся свыше 30 компаний и 10 человек, включая основателя «Макфы» бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего гендиректора фирмы экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.
При это адвокат управляющей компании «Макфа» Павел Хлюстов уверяет, что указанная приставом сумма неверна. В реальности же речь идёт о 46 миллиардах рублей. А сумма в 100 триллионов, по словам адвоката, может быть установлена по ошибке или намеренно, чтобы исказить факты.
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Анастасия Чинкова