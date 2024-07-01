Суд отправил в колонию военного, пропустившего службу в Новый год

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Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Алексея Черных. Он признан виновным во временном уклонении от военной службы.
Как сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, 31 декабря 2023 года, в канун Нового года, военнослужащий не вернулся в часть из отпуска. По всей вероятности, празднование солдатом Нового года сильно затянулось, так как он прибыл по вызову в военный комиссариат только 21 февраля 2021 года, вследствие чего его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.
Суд признал Черных виновным во временном уклонении от воинской службы и приговорил к пяти годам лишения свободы. Наказание военнослужащий будет отбывать в колонии-поселении.
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