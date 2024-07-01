Суд отправил в колонию военного, пропустившего службу в Новый год

В нападении на церкви и синагоги, а также в убийствах полицейских и мирных жителей в Махачкале и Дербенте участвовали выходцы из дагестанского села Сергокала. Одного из сыновей бывшего главы Сергокалинского района следователи считают организатором преступной группы.