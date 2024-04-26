Житель Барнаула осуждён за уклонение от службы и пьяную драку

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Барнаульский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему. Он получил девять лет колонии за то, что не явился к месту службы и устроил пьяную драку.
Мужчину признали виновным в уклонении от воинской службы и причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщили корреспонденту издания «Лента.ру» в пресс-службе суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В ходе следствия и суда было установлено, что мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ, однако в период мобилизации без уважительных причин трижды не явился по вызову к месту службы на протяжении 2023 года. Каждый раз его разыскивали и привозили в часть полицейские. Помимо этого, вечером 7 апеля, будучи в нетрезвом состоянии, он избил своего знакомого, повредив тому кости носа. По совокупности преступлений контрактник получил девять лет колонии.
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Александр Бойцов