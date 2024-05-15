Суд в Чите вынес приговор военнослужащему Трухину за уклонение от службы

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Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Антону Трухину за уклонение от службы, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на 2-ой Восточный окружной военный суд.
По информации суда, 1 апреля 2023 года Трухин самовольно прогулял службу в военной части и не явился туда, решив устроить себе выходной. Он проводил время по своему усмотрению, проживая у родственников в Чите, и пришёл на работу только два месяца спустя.
Позже он повторил свой поступок, не явившись на службу в воинскую часть, к которой был прикомандирован.
12 апреля 2024 года Трухина задержала полиция.
В мае 2024 года суд признал Трухина виновным и приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.
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Позже он повторил свой поступок, не явившись на службу в воинскую часть, к которой был прикомандирован.
12 апреля 2024 года Трухина задержала полиция.
В мае 2024 года суд признал Трухина виновным и приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.
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Евгения Парфентьева