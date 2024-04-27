Суд отправил в СИЗО экс-педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС

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Тушинский суд Москвы решил поместить в СИЗО бывшего педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева.
Черджиев выразил недовольство изменением меры пресечения на заключение под стражу, утверждая, что Буянова не нарушала никаких предписаний.
Суд вынес такое решение после того, как Буянова покинула Москву, хотя у неё не было запретов на передвижение. В настоящее время защита планирует обжаловать решение суда.
Обвинение в отношении Буяновой было усилено, переквалифицировав его на более серьёзное: с части 1 на п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
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Суд вынес такое решение после того, как Буянова покинула Москву, хотя у неё не было запретов на передвижение. В настоящее время защита планирует обжаловать решение суда.
Обвинение в отношении Буяновой было усилено, переквалифицировав его на более серьёзное: с части 1 на п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
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Артем Кузьмин