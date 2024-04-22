Россиянин получил пять лет принудительных работ по делу о фейках о ВС РФ

Фото: iStock/Zolnierek
Суд огласил приговор в отношении москвича Юрия Коховца, признав его виновным в распространении фейков о ВС РФ после уличного опроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Елену Шереметьеву.
Отмечается, что мужчина получил пять лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Помимо этого, ему запретили заниматься администрированием сайтов на четыре года.
Прокуратура запросила для мужчины 5,5 года лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после уличного опроса. Его проводило «Радио Свобода»* в июле 2022 года.
Ранее техника Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) имени Б.П. Константинова Дмитрия Богмута отправили под стражу за распространение фейков о российской армии. Следователи установили, что техник распространял ложную информацию о ВС РФ за пределами страны. Он публиковал недостоверные сведения, фейковые изображения и искаженные данные о целях СВО на территории Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии
В России появилась нейросеть, распознающая фейки
Гособвинение запросило 9 лет за фейки о ВС РФ для режиссера Королева
* признана в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов
Прокуратура запросила для мужчины 5,5 года лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после уличного опроса. Его проводило «Радио Свобода»* в июле 2022 года.
Ранее техника Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) имени Б.П. Константинова Дмитрия Богмута отправили под стражу за распространение фейков о российской армии. Следователи установили, что техник распространял ложную информацию о ВС РФ за пределами страны. Он публиковал недостоверные сведения, фейковые изображения и искаженные данные о целях СВО на территории Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии
В России появилась нейросеть, распознающая фейки
Гособвинение запросило 9 лет за фейки о ВС РФ для режиссера Королева
* признана в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов
Дарья Осипова