Журналист Forbes Мингазов задержан по делу о фейках о ВС РФ

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Журналист российского Forbes Сергей Мингазов задержан сотрудниками правоохранительных органов в Хабаровске. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.
Как сообщило издание со ссылкой на адвоката обвиняемого Константина Бубона, в настоящее время он находится в следственном изоляторе. Против Мингазова возбуждено уголовное дело по «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды).
Уголовное преследование журналиста началось после его репоста в авторском телеграм-канале «Хабаровская Мингазета» информации, касающемся событий в городе Буча Киевской области Украины в феврале-марте 2022 года. Из-за того, что в деле присутствует отягчающий мотив «политической ненависти», Мингазову может грозить до десяти лет лишения свободы.
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Александр Бойцов