Заказное убийство: Раненый пытался сбежать, но упал, и киллер добил его выстрелом в голову

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Следователи считают, что убийство на западе Москвы было заказным. Предполагается, что киллер стрелял из АКС-74У. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, убийца выслеживал Константина Балишанского возле его дома. Как только он вышел из подъезда, киллер произвёл несколько выстрелов. Он ранил его в спину, но Константин попытался сбежать, и упал, тогда преступник подошел к нему и произвёл последний выстрел – в голову. Затем он скрылся во дворах.
Сейчас в столице объявлен план «Перехват». По тревоге подняты дополнительные силы полиции.
СМИ выяснили, что 34-летний погибший работал сисадмином в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи. Устанавливаются мотивы убийства.
Тело обнаружили рядом с детской площадкой. Убийцу ещё не задержали. Киллер был одет во всё черное, а лицо его скрывала медицинская маска.
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Сейчас в столице объявлен план «Перехват». По тревоге подняты дополнительные силы полиции.
СМИ выяснили, что 34-летний погибший работал сисадмином в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи. Устанавливаются мотивы убийства.
Тело обнаружили рядом с детской площадкой. Убийцу ещё не задержали. Киллер был одет во всё черное, а лицо его скрывала медицинская маска.
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Элина Позднякова