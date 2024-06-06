Громкое убийство в Москве: что известно о киллере, каковы были его мотивы

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Во вторник, 6 июня, новость о жестоком убийстве в Москве всколыхнула общественность. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из автомата в свою жертву посреди белого дня на глазах у прохожих, после чего скрылся во дворах.
Кто и за что убил 35-летнего айтишника Константина Балишанского возле дома рассказывает редакция «Радио 1».
Неизвестный мужчина, одетый во всё чёрное с медицинской маской на лице, несколько раз выстрелил в человека посреди белого дня во дворе дома на улице Алексея Свиридова. Киллер поджидал свою жертву и, когда увидел цель, открыл по мужчине огонь из автомата. Всего было сделано не менее четырёх выстрелов. Одна пуля попала в спину, ещё две — в голову жертвы.
Погибший после ранения в спину пытался убежать от своего убийцы, однако споткнулся и упал, тогда киллер подошёл и сделал контрольный выстрел в голову. После этого он скрылся в соседних дворах.
Убитым оказался 34-летний Константин Балишанский. Он был скейтером и состоял в команде Nike SB Россия. Был известен как Костя «Свич».
По данным Mash, у Балишанского была погашенная судимость. Из команды он ушёл и устроился на работу в компанию своего отца Андрея Балишанского, который возглавляет Mediasystem Group. Там он работал сисадмином. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия. Отец убитого от комментариев отказался.
Для задержания преступника в столице объявили план «Перехват», а по тревоге подняли дополнительные силы полиции. Правоохранители внимательно прочесывали все дворы.
Оказалось, что киллер убежал через жилой массив, потом через лес и дошёл до Аминьевского шоссе. Именно там его обнаружили полицейские. При задержании мужчина открыл огонь по правоохранителям, выстрелив не менее 15 раз. Однако во время перезарядки автомата он был ранен в голову и задержан. Сначала СМИ сообщили, что преступник убит, однако позже стало известно, что он серьёзно ранен и сейчас находится на грани жизни и смерти. Его доставили в одну из больниц города.
Убийцей оказался 35-летний Андрей Демин. По предварительным данным, он вместе с Балишанским работал в одной фирме. Мужчины были знакомы. Общие друзья рассказали, что между ними произошёл конфликт из-за девушки.
Столичная прокуратура подтверждает эту информацию и считает приоритетной версией убийства личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности. При этом первоначальная версия о заказном убийстве не подтвердилась.
Преступник караулил Константина у его дома. Заранее заклеил камеры домофона. В маске и кепке он сидел около подъезда на скамейке и ждал, пока жертва выйдет. Потом шёл за молодым человеком несколько метров и начал стрелять. Добил уже у стройплощадки вышеупомянутым выстрелом в голову.
У киллера при задержании обнаружили кастомный АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, военный нож, карту местности, защитные очки, бинокль, комплект камуфляжной формы, сухпаёк и воду.
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Момент убийства
Погибший после ранения в спину пытался убежать от своего убийцы, однако споткнулся и упал, тогда киллер подошёл и сделал контрольный выстрел в голову. После этого он скрылся в соседних дворах.
Что известно о жертве
Убитым оказался 34-летний Константин Балишанский. Он был скейтером и состоял в команде Nike SB Россия. Был известен как Костя «Свич».
По данным Mash, у Балишанского была погашенная судимость. Из команды он ушёл и устроился на работу в компанию своего отца Андрея Балишанского, который возглавляет Mediasystem Group. Там он работал сисадмином. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия. Отец убитого от комментариев отказался.
План «Перехват», перестрелка, ранение и задержание убийцы
Для задержания преступника в столице объявили план «Перехват», а по тревоге подняли дополнительные силы полиции. Правоохранители внимательно прочесывали все дворы.
Оказалось, что киллер убежал через жилой массив, потом через лес и дошёл до Аминьевского шоссе. Именно там его обнаружили полицейские. При задержании мужчина открыл огонь по правоохранителям, выстрелив не менее 15 раз. Однако во время перезарядки автомата он был ранен в голову и задержан. Сначала СМИ сообщили, что преступник убит, однако позже стало известно, что он серьёзно ранен и сейчас находится на грани жизни и смерти. Его доставили в одну из больниц города.
Мотив убийства или «ищите женщину»
Убийцей оказался 35-летний Андрей Демин. По предварительным данным, он вместе с Балишанским работал в одной фирме. Мужчины были знакомы. Общие друзья рассказали, что между ними произошёл конфликт из-за девушки.
Столичная прокуратура подтверждает эту информацию и считает приоритетной версией убийства личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности. При этом первоначальная версия о заказном убийстве не подтвердилась.
Тщательная подготовка к убийству
Преступник караулил Константина у его дома. Заранее заклеил камеры домофона. В маске и кепке он сидел около подъезда на скамейке и ждал, пока жертва выйдет. Потом шёл за молодым человеком несколько метров и начал стрелять. Добил уже у стройплощадки вышеупомянутым выстрелом в голову.
У киллера при задержании обнаружили кастомный АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, военный нож, карту местности, защитные очки, бинокль, комплект камуфляжной формы, сухпаёк и воду.
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Элина Позднякова