Суд приговорил мигранта к 18 годам колонии за изнасилование подростка

Фото: iStock/Sinenkiy
Суд приговорил 45-летнего гражданина Узбекистана к 18 годам колонии особого режима за изнасилование подростка в Карачаево-Черкесии, пишет «Лента.ру».
По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), узбека признали виновным по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.
Летом 2023 года осужденный нашел объявление о поиске работы. Мужчина позвонил по номеру и предложил место администратора в гостинице поселка Домбай.
Девушка поверила собеседнику и приехала по указанному им адресу якобы для собеседования. Под предлогом осмотра территории фигурант увел школьницу в лес, где изнасиловал, следует из материалов дела.
Читайте также:
Суд Москвы арестовал друзей и родных убийцы байкера в Люблино
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика
Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее
Летом 2023 года осужденный нашел объявление о поиске работы. Мужчина позвонил по номеру и предложил место администратора в гостинице поселка Домбай.
Девушка поверила собеседнику и приехала по указанному им адресу якобы для собеседования. Под предлогом осмотра территории фигурант увел школьницу в лес, где изнасиловал, следует из материалов дела.
Читайте также:
Суд Москвы арестовал друзей и родных убийцы байкера в Люблино
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика
Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее
Алёна Самарева