Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее

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В Ленинградской области местный житель в возрасте 24 лет был задержан по подозрению в изнасиловании 49-летней медсестры психоневрологического интерната (ПНИ), пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, преступление произошло в деревне Ахматова Гора. Пострадавшая вышла вечером на прогулку со своей собакой, когда на нее напал задержанный. Мужчина насиловал медсестру всю ночь, а перед уходом запугал ее и уговорил не обращаться в полицию.
Женщина обратилась к силовикам с сообщением о произошедшем только через несколько дней после инцидента. Подозреваемого поймали. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
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