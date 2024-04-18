Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее

Известный российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на йте Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Коллеги покойного артиста отметили его уникальную способность «слышать стиль и особое дыхание эпохи, про которую он говорил».





Причины смерти Пономарева в настоящее время не известны.





В театре также не сообщили о дате и месте прощания с режиссером, отметив, что такая информация появится позже.



