Суд Москвы арестовал друзей и родных убийцы байкера в Люблино

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Все подозреваемые в убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалёва были арестованы на два месяца. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
После Шахина Аббасова, который останется в СИЗО до 18 июня, следом за ним были арестованы:
— Аббасов Бахтияр: дядя Шахина, 54 года, проживает в РФ с 2023 года. Женат, имеет двоих детей (один из них также был задержан), работает водителем. По предварительным данным, считается пособником. Следствие утверждает, что он оказывал давление на свидетелей, настаивал на изменении показаний. Он не признал свою вину.
— Аббасов Низами: отец Шахина, 50 лет, предприниматель, отец троих детей. Подозревается в содействии. Согласно следствию, он финансово и советами помогал сыну в попытке скрыться. Также, считается, что он оказывал давление на свидетелей в попытке подавить дело. В его квартире было обнаружено более 70 миллионов рублей.
— Братья Шахина, Шохрат и Исахан, а также друг Нахид (не имеющий регистрации в РФ), также рассматриваются следствием как пособники.
Убийство, в котором подозревают Аббасовых, произошло 17 апреля в Люблино. По данным следствия, Кирилл Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову за неправильную парковку. Этот инцидент привёл к конфликту, после чего Шахин Аббасов позвонил своим родственникам, и они приехали на место. В суде было заявлено, что прибывшие соучастники приняли решение убить Ковалева.
Шахин Аббасов и его брат Шохрат нанесли Ковалеву несколько ударов в жизненно важные органы, при этом Шахин использовал нож. После этого Шохрат продолжал избивать пострадавшего. Затем Аббасовы скрылись на подготовленных заранее родственниками автомобилях. 19 апреля Шахина Аббасова задержали в Ростовской области.
При обыске в квартире Аббасова было обнаружено более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить происхождение этих средств.
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— Аббасов Бахтияр: дядя Шахина, 54 года, проживает в РФ с 2023 года. Женат, имеет двоих детей (один из них также был задержан), работает водителем. По предварительным данным, считается пособником. Следствие утверждает, что он оказывал давление на свидетелей, настаивал на изменении показаний. Он не признал свою вину.
— Аббасов Низами: отец Шахина, 50 лет, предприниматель, отец троих детей. Подозревается в содействии. Согласно следствию, он финансово и советами помогал сыну в попытке скрыться. Также, считается, что он оказывал давление на свидетелей в попытке подавить дело. В его квартире было обнаружено более 70 миллионов рублей.
— Братья Шахина, Шохрат и Исахан, а также друг Нахид (не имеющий регистрации в РФ), также рассматриваются следствием как пособники.
Убийство, в котором подозревают Аббасовых, произошло 17 апреля в Люблино. По данным следствия, Кирилл Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову за неправильную парковку. Этот инцидент привёл к конфликту, после чего Шахин Аббасов позвонил своим родственникам, и они приехали на место. В суде было заявлено, что прибывшие соучастники приняли решение убить Ковалева.
Шахин Аббасов и его брат Шохрат нанесли Ковалеву несколько ударов в жизненно важные органы, при этом Шахин использовал нож. После этого Шохрат продолжал избивать пострадавшего. Затем Аббасовы скрылись на подготовленных заранее родственниками автомобилях. 19 апреля Шахина Аббасова задержали в Ростовской области.
При обыске в квартире Аббасова было обнаружено более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить происхождение этих средств.
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Артем Кузьмин