Суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к 14 годам колонии

Фото: iStock/ BrianAJackson
Суд в Москве приговорил Алексея Змановского, убийцу cтаршего наyчного coтрудника Нациoнальнoгo иccледoватeльскoгo цeнтра эпидeмиoлoгии и микрoбиoлoгии имeни Гамалeи Андрeя Бoтикова к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Помимо обвинения по статье «Убийство», подсудимого также признали виновным в двух эпизодах по статье «Кража». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 80 тыс. руб.
В суде отметили, что была учтена предыдущая судимость Змановского за другое преступление, в результате которой он был приговорен тогда к ограничению свободы.
По данным следствия, в марте 2023 года в московской квартире 29-летний Змановский во время ссоры задушил ремнем 47-летнего Ботикова и скрылся. В правоохранительных органах утверждают, что убийство совершено на бытовой почве.
Ботиков являлся одним из разработчиков вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Читайте также:
Арестован глава предприятия по производству антиковидной вакцины «Конвасэл»
Умер один из главных создателей вакцины «Спутник V» Народицкий
Минздрав зарегистрировал обновленный состав вакцины «Спутник V»
В суде отметили, что была учтена предыдущая судимость Змановского за другое преступление, в результате которой он был приговорен тогда к ограничению свободы.
Ботиков являлся одним из разработчиков вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Читайте также:
Арестован глава предприятия по производству антиковидной вакцины «Конвасэл»
Умер один из главных создателей вакцины «Спутник V» Народицкий
Минздрав зарегистрировал обновленный состав вакцины «Спутник V»
Ювелина Бернст