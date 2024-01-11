Умер один из главных создателей вакцины «Спутник V» Народицкий

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Один из главных создателей вакцины от COVID-19 «Спутник V» Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Об этом телеканалу RTVI сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
В последние годы Народицкий занимал пост заместителя директора по научной работе Института вирусологии им. Д. И. Ивановского. До этого он был главный научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии Центра им. Гамалеи. За время работы Народицкий написал свыше 200 научных трудов, он имеет более 20 авторских свидетельств и патентов.
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