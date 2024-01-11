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Умер один из главных создателей вакцины «Спутник V» Народицкий

11 января 2024, 16:01
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Один из главных создателей вакцины от COVID-19 «Спутник V» Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Об этом телеканалу RTVI сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Народицкий ещё в 1980-х годах начал заниматься разработкой векторной платформы аденовируса. Именно на её основе удалось создать вакцину от коронавируса, в разработке которой участвовали ученики специалиста.

В последние годы Народицкий занимал пост заместителя директора по научной работе Института вирусологии им. Д. И. Ивановского. До этого он был главный научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии Центра им. Гамалеи. За время работы Народицкий написал свыше 200 научных трудов, он имеет более 20 авторских свидетельств и патентов.

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#коронавирус
#вакцина
#учёный
#центр им. н.ф. гамалеи
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В семи округах Подмосковья откроют 37 пунктов приёма новогодних елей на переработку
11 января 2024, 17:18

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

37 пунктов приёма новогодних елей для дальнейшей переработки будет открыто на территории Воскресенского кластера, в который входят семь округов на юго-востоке Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Пункты будут открыты в рамках подмосковной акции «Подари вторую жизнь своей ёлке!», оттуда новогодние деревья будут отправлены на КПО «Восток». Ёлки измельчат в щепу, которую будут использовать для отсыпки тропинок и клумб, а также для производства компоста», — отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что в Воскресенский кластер входят следующие городские округа: Раменский, Шатура, Люберцы, Егорьевск, Жуковский, Воскресенск и Бронницы. Доставку елей с пунктов сбора до комплекса по переработке отходов «Восток» обеспечит региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Акция по экологичной утилизации новогодних елей проводится в Московской области с 2019 года, и с каждым годом число участников растёт. Всего за четыре года жители региона сдали на переработку более 160 тысяч новогодних деревьев. В этом году акция будет проходить с 15 января до 15 февраля.

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#экологическая акция
#переработка
#подмосковье
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«Все там встретимся скоро»: что привело к смерти худрука Малого театра Соломина
Умер актер Юрий Соломин: причины, биография, реакция коллег
11 января 2024, 17:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Какими были последние годы жизни народного артиста СССР, и что о его смерти рассказала внучка, читайте в материале «Радио 1».

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни


Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет. Внучка артиста рассказала, что он умер «тихо во сне». Скончался Соломин в своей квартире на в Спиридоньевском переулке. Рядом с народным артистом СССР находилась его дочь.


В Малом театре рассказали, где и когда похоронят артиста Соломина


Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище 15 января. Об этом агентству ТАСС сообщила директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, место захоронения прежде выбрал сам артист. Он изъявлял желание быть похороненным рядом с могилой его супруги.

Прощание с народным артистом пройдет в Малом театре.


Причины смерти Юрия Соломина


В настоящее время точная причина смерти артиста неизвестна, однако предполагается, что она могла наступить в результате почечной недостаточности, спровоцированной ранее перенесенным инсультом.

Юрий Соломин перенес инсульт


В конце 2023 года народный артист был госпитализирован в больницу. 88-летнему актеру стало плохо во время прогулки: он потерял сознание и упал. После обследования ему поставили диагноз инсульт.

Последние дни жизни Соломина


Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»
Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»

После перенесенного инсульта, Соломин продолжал находиться в больнице под наблюдением врачей. Актера выписали 9 января после того, как его состояние удалось стабилизировать. Однако на следующий день 88-летний Соломин скончался.

Юрий Соломин: биография


Будущий народный артист родился 18 июня 1935 года. Спустя шесть лет в семье появился еще один сын. Оба брата окончили театральное училище им. М.С. Щепкина при Малом театре. В труппу Юрий был зачислен в 1957 году. Свои первые главные роли он сыграл в постановках: «Ревизор», «Дядя Ваня», «Чайка» и «Горе от ума».


Дебютом Юрия Соломина на экране стала роль инженера Павла Каурова в фильме режиссера Исидора Анненского «Бессонная ночь». Также Соломин известен по ролям в фильмах «Хождения по мукам», «Летучая мышь» и т.д.

С 1988 по 2024 год Соломин являлся художественным руководителем Государственного академического Малого театра. Контракт с артистом был заключен пожизненный и не предусматривал смену руководства.

Депутат Драпеко назвала худрука Малого театра Соломина нравственным ориентиром



Соболезнования в связи со смертью артиста выразила первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она заявила, что Соломин был нравственным ориентиром и назвала его героем, приводит слова парламентария издание «Лента.ру».
«Юрий Мефодьевич, безусловно, герой нашего времени, человек, который пронес через десятилетия свою веру в российскую традицию, в добро, в то, что русский театр должен всегда быть отражением, зеркалом народной жизни», – рассказала Драпеко.

Актриса Лариса Лужина прокомментировала новость о смерти Соломина


Коллега Соломина по сцене актриса Лариса Лужина назвала его артистом и режиссером с большой буквы. Она рассказала, что артист много трудился, и это могло спровоцировать инсульт, пишет издание «МК».
«Я в таком же возрасте примерно, как и Соломин. Все мы уже идем туда. Все там встретимся скоро, и ничего тут уже не поделаешь», – заявила Лужина.
Она отметила, что Соломин отдавался профессии и не жалел сил.

«Переработал, перетрудился, перенервничал. У нас очень эмоциональная профессия, которая отбирает много сил <…> А сердце рвется из-за нагрузки. Во время спектаклей часто поднимается высокое давление. Кровоизлияние в мозг – и все», – рассказала актриса.

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#артист
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Озвучен топ российских университетов по привлечению средств в науку
Министр Фальков: МГМУ им. И.М. Сеченова и КФУ стали лидерами рейтинга
11 января 2024, 17:14

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщила, что в России университетами-лидерами по привлечению средств бизнеса в науку стали МГМУ им. И.М. Сеченова и Казанский федеральный университет (КФУ).
Кроме этого, отмечается, что в лидерах этого рейтинга оказался и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова за 2023 год уже привлёк инвестиции в размере более 2 млрд рублей, КФУ привлёк на реализацию своей программы развития более 1,53 млрд рублей, а Санкт-Петербургский государственный морской технический университет добился софинансирования в размере 1,3 млрд рублей», — приводит Газета.ру слова министра.

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В Кашире начали капитальный ремонт школы
11 января 2024, 17:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Капитальный ремонт школы №10 начался в каширском микрорайоне Ожерелье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В Ожерельях ремонт школы, общей площадь здания более 3,9 тысяч квадратных метров, будет проводится в рамках президентской программы по капремонту школ.

«Обновление коснется всего здания образовательного учреждения. На площадке 20 рабочих. Ведется демонтаж внутренних конструкций, оконных блоков и дверей», — отметили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.

Также будет проведен капитальный ремонт фасада, кровли и замена всех инженерных систем: отопительной и водоснабжения, а также электрокоммуникаций. Кроме этого, на время ремонтных работ учеников школы распределили в другие учебные заведения района.

Стоит отметить, что ремонт планируется завершить до начала нового учебного сезона.

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#подмосковье
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На уборку снега в Подмосковье вышли около 16 тысяч коммунальщиков
11 января 2024, 16:58

Пресс-служба ГУСТ МО

Коммунальный службы Московской области переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, на уборку дворов и тротуаров вышли почти 16 тысяч человек, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С утра 11 января 15 тысяч 963 специалиста приступили к зачистке покрытий. Дополнительно в уборке задействована 751 единица метущей техники и 478 погрузчиков и самосвалов», — говорится в сообщении.
Снег и наледь убирают в первую очередь с тротуаров и пешеходных дорожек, лестниц и спусков.

Ситуация осложняется тем, что сразу за кратковременным потеплением в столичный регион возвращаются морозы, поэтому смести мокрый снег необходимо до того, как он превратится в лёд. Поэтому работы проводятся максимально оперативно.

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#подмосковье
#московская область
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В деревне Жабкино открыли детсад на 130 дошкольников
11 января 2024, 16:37

Фото: пресс-службе Минсоцразвития МО

В деревне Жабкино Ленинского городского округа открыли детский сад на 130 мест. Он расположен в недавно построенном ЖК «Живописный», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Детсад станет структурным подразделением дошкольного отделения Лопатинской школы. Учреждение находится на первом этаже жилого дома и рассчитано на шесть групп. Там предусмотрены медицинский блок и пищеблок, есть кабинеты для дополнительных занятий, работы логопеда и психолога. Имеется зал для музыкальных и спортивных занятий», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, в 2023 году в округе открыли восемь новых дошкольных учреждений более чем на 2 тыс мест. В планах на наступивший год – создать ещё около 1,5 тыс дополнительных мест в детсадах.

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#подмосковье
#дети
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В Дзержинском отопление и горячее водоснабжение восстановят до конца дня
11 января 2024, 16:21

Фото: istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Более чем в 40 жилых домах Дзержинского отопление и горячее водоснабжение восстановят до конца дня. Об этом сообщила корреспондент.
Из-за утечки в тепловой сети были отключены от отопления и горячего водоснабжения в части жилых домов городского округа Дзержинский.

«В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе теплоснабжения центральное отопление и горячее водоснабжение временно отключено в многоквартирных домах разной этажности на улицах Томилинской, Лесной, Лермонтова, Дзержинской, Угрешской, Ленина, Шама, Школьной, Поклонной и пр. Пушкина», — поделились в пресс-службе.

В настоящее время уже ведутся работы по заполнению системы. Полностью подачу отопления и горячего водоснабжения планируют воссатановить до конца дня.

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#водоснабжение
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#подмосковье
#отопительный сезон
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Лётчики ВКС РФ оценили новое личное оружие
Лётчики ВКС РФ высоко оценили пистолеты-пулемёты ПП-2000
11 января 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Лётчики Воздушно-космических сил России оценили новое личное оружие, предоставленное в опытную эксплуатацию. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ВКС РФ была поставлена крупная партия пистолетов-пулемётов ПП-2000, входящих в состав носимого аварийного запаса (НАЗ). Такое оружие, как правило, входит в укомплектование самолётов, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Лётчики ВКС РФ высоко оценили новое оружие. Они отметили его компактность и более высокую, по сравнению с обычным пистолетом, убойную дальность.

Ранее сообщалось, что Минобороны России позднее определит, какой новый штатный автомат будут использовать лётчики. На выбор есть две модели пистолета-пулемёта – ПП-20 и ПП-2000.

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#вкс
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В Подмосковье начали выдавать сертификаты переселенцам из аварийного жилья
11 января 2024, 16:12

Фото: iStock/ RomanBabakin

Сертификаты переселенцам из аварийного жилья начали выдавать в Московской области, этот сертификат можно использовать для постройки дома или приобретения квартиры в новостройке или на вторичном рынке, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Сертификат — документ, позволяющий оплатить покупку за счёт государства. Право на сертификат имеют собственники жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года т включённым в программу переселения», — отмечается в сообщении.
Сумма на покупку жилья по сертификату зависит от площади аварийной собственности. Тариф составляет 130 тысяч рублей за квадратный метр, при этом минимальный метраж составляет 33 квадратных метра. Так что если аварийное жильё меньше по площади, собственник всё равно получит минимум 4,2 млн рублей.

Сертификат предполагает немедленную выплату, поэтому его держателю не нужно ждать, когда будет построено специальное жильё для переселенцев. Кроме того, купить недвижимость по сертификату можно в любой части Московской области.

При этом собственник аварийного жилья имеет право отказаться от сертификата, тогда его переселение будет проходить в обычном порядке – в специально построенный дом или квартиру, приобретённую властями на вторичном рынке.

Подать заявление на получение сертификата можно уже сейчас, а продлить соглашение о его предоставлении нужно до 31 мря текущего года.
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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#собственники
#аварийное жильё
#московская область
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