Суд признал Эйдельштейна сыном Жириновского, теперь он может претендовать на наследство

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.
Комментарии прессе Эйдельштейн давать не стал.
Он подал иск о признании отцовства в августе 2023 года. Эйдельштейн обратился в Никулинский суд столицы с просьбой признать Жириновского его отцом для того, чтобы получить наследство.
Мужчина родился в 1986 году. Сначала он носил фамилию матери, однако позже взял фамилию отца Жириновского - Эйдельштейн. В 2017 году лидер ЛДПР представил молодого человека общественности как своего сына.
Ранее сообщалось, что Жириновский завещал своим детям только 20% состояния, а 10% от своего состояния Жириновский завещал Институту мировых цивилизаций, который был основан первым главой ЛДПР. Остальные 70% лидер ЛДПР оставил своей партии.
Читайте также:
«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке
Раскрыто пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье
Обнаружено видео пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана
Он подал иск о признании отцовства в августе 2023 года. Эйдельштейн обратился в Никулинский суд столицы с просьбой признать Жириновского его отцом для того, чтобы получить наследство.
Мужчина родился в 1986 году. Сначала он носил фамилию матери, однако позже взял фамилию отца Жириновского - Эйдельштейн. В 2017 году лидер ЛДПР представил молодого человека общественности как своего сына.
Ранее сообщалось, что Жириновский завещал своим детям только 20% состояния, а 10% от своего состояния Жириновский завещал Институту мировых цивилизаций, который был основан первым главой ЛДПР. Остальные 70% лидер ЛДПР оставил своей партии.
Читайте также:
«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке
Раскрыто пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье
Обнаружено видео пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана
Элина Позднякова