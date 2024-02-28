Раскрыто пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье

Фото: сайт Кремля
В России вспомнили пророческие слова политика и сооснователя партии ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом сообщает Telegrаm-канал «Пул N3».
Приводится видео, на котором Жириновский заявляет, что ответ России на попытку Запада обострить ситуацию в Приднестровье будет жёстким.
Жириновский заявлял, что западные политики «кровью умоются» и «не успеют добежать до кишинёвского аэропорта».
Также в этом видео политик говорил, что Западу никто не поможет, поэтому Россия его достанет.
Ранее власти непризнанной ПМР обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
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Жириновский заявлял, что западные политики «кровью умоются» и «не успеют добежать до кишинёвского аэропорта».
Ранее власти непризнанной ПМР обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
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Анастасия Чинкова