Обнаружено видео пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана

Фото: kremlin.ru
Пророчество одного из основателей и первого председателя Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского о войне между Израилем и Ираном было обнаружено в сети, передает Lenta.ru.
В одном из них Жириновский утверждает, что Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке в 2024 году. В связи с этим он предполагает, что появится большое количество беженцев, которых разместят на территории Украины.
В другом видео лидер Либерально-демократической партии говорит о неизбежном ядерном конфликте на Ближнем Востоке.
Пророчество Жириновского прозвучало на фоне иранского нападения на Израиль. Иран запустил десятки штурмовиков, которые в течение нескольких часов достигли израильской территории. Израильские военные утверждают, что ситуация находится под контролем.
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В другом видео лидер Либерально-демократической партии говорит о неизбежном ядерном конфликте на Ближнем Востоке.
Пророчество Жириновского прозвучало на фоне иранского нападения на Израиль. Иран запустил десятки штурмовиков, которые в течение нескольких часов достигли израильской территории. Израильские военные утверждают, что ситуация находится под контролем.
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Александр Климов