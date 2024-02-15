Суд снял с должности мэра Тайшетского района из-за утраты доверия

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Тайшетский городской суд в среду 14 февраля досрочно прекратил полномочия мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко. Как пишет Telegram-канал Babr Mash, уточняя, что отставки Величко добивалась прокуратура «из-за нарушений антикоррупционного законодательства».
В 2016 и 2017 годах Величко был задержан по подозрению в мошенничестве и самоуправстве, однако затем уголовное дело по статье «Самоуправство» в отношении Величко было прекращено из-за истечения срока давности. А в 2021 году Величко переизбрался на пост мэра Тайшетского района, но его выдвижение было отклонено.
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