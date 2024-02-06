Мэр Пинаев заявил, что избиение школьницы – это рядовое событие

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев неожиданно прокомментировал избиение 11-летний школьницы одноклассниками, на встрече в рамках проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего».
Незадолго до Нового года двое детей мигрантов жестоко избили 11-летнюю девочку рядом с одной из школ Нижнего Тагила. Всё происходящее мать нападавших снимала на видео, остановить драку она даже не попыталась. В результате, пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами живота и сотрясением мозга.
Однако, по словам мэра Пинаева, драка школьников, в результате которой пятиклассница получила серьёзные травмы — это рядовое событие. Он считает, что внимание к этой истории было привлечено исключительно из-за национального фактора.
К тому же, отметил мэр, много комментариев к новости в социальных сетях было оставлено с украинских аккаунтов.
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Однако, по словам мэра Пинаева, драка школьников, в результате которой пятиклассница получила серьёзные травмы — это рядовое событие. Он считает, что внимание к этой истории было привлечено исключительно из-за национального фактора.
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Евгения Парфентьева