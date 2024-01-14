Осуждённый за взятки экс-мэр Владивостока Гуменюк отправится в зону СВО

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Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осуждённый за коррупцию на 12 лет, заключил контракт с министерством обороны РФ и отправится на спецоперацию. Об этом сообщил его адвокат Александр Китаев.
Адвокат бывшего мэра сообщил, что, по его сведениям, согласно выданному предписанию, Гуменюк должен был явится в часть ещё 22 декабря 2023 года. Он также добавил, что сейчас не знает, где находится его подзащитный, предположив, что перед отправкой в зону СВО он проходит подготовку на одном из полигонов. В сети распространялась фотография, на которой человек в военной форме, похожий на экс-мэра, стоит в строю солдат.
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Александр Бойцов