Суд в Афинах оправдал журналиста Аликакоса за правду о Благодатном огне

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Суд в Афинах полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну происхождения благодатного огня. Тяжба длилась долгих пять лет.
Началось всё с того, что журналист написал книгу «Искупление — о Святом Свете». В ней он, основываясь на интервью с основными участниками священного действа, рассказал, что благодатный огонь появляется при помощи спичек или зажигалки. В этом признались сами священнослужители, с которыми беседовал Аликакос.
Это вызвало бурю возмущения в Иерусалимском патриархате. Против журналиста был подан иск на 700 тысяч евро за моральный ущерб, а также уголовные обвинения в том, что он незаконно получил информацию, прикинувшись туристом. Эти нападки заставили Аликакоса опубликовать на YouTube 25-минутное интервью с скевофилаксом (хранителем сосудов и ризничим) архиепископом Исидором, в котором тот признаётся, что искусно манипулирует пламенем, используя зажигалку и спички. Исидор уверен, что многие верующие с должным образованием давно догадываются об истинном происхождении этого ритуала, и нет необходимости более хранить эту «тайну», ведь правда лишь укрепляет религиозные чувства.
В результате суд Афин полностью оправдал журналиста, признав его расследование честным и добросовестным. Претензии к книге также не были удовлетворены. Сам Аликакос назвал своё расследование самой сложной проверкой фактов в истории, ведь ему пришлось опровергать утверждение одиннадцативековой давности, разделяемое миллионами людей.
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Это вызвало бурю возмущения в Иерусалимском патриархате. Против журналиста был подан иск на 700 тысяч евро за моральный ущерб, а также уголовные обвинения в том, что он незаконно получил информацию, прикинувшись туристом. Эти нападки заставили Аликакоса опубликовать на YouTube 25-минутное интервью с скевофилаксом (хранителем сосудов и ризничим) архиепископом Исидором, в котором тот признаётся, что искусно манипулирует пламенем, используя зажигалку и спички. Исидор уверен, что многие верующие с должным образованием давно догадываются об истинном происхождении этого ритуала, и нет необходимости более хранить эту «тайну», ведь правда лишь укрепляет религиозные чувства.
В результате суд Афин полностью оправдал журналиста, признав его расследование честным и добросовестным. Претензии к книге также не были удовлетворены. Сам Аликакос назвал своё расследование самой сложной проверкой фактов в истории, ведь ему пришлось опровергать утверждение одиннадцативековой давности, разделяемое миллионами людей.
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Александр Бойцов