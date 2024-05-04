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Суд в Афинах оправдал журналиста Аликакоса за правду о Благодатном огне

04 мая 2024, 14:59
Фото: istockphoto/Sean Pavone

Фото: istockphoto/Sean Pavone

Суд в Афинах полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну происхождения благодатного огня. Тяжба длилась долгих пять лет.
Началось всё с того, что журналист написал книгу «Искупление — о Святом Свете». В ней он, основываясь на интервью с основными участниками священного действа, рассказал, что благодатный огонь появляется при помощи спичек или зажигалки. В этом признались сами священнослужители, с которыми беседовал Аликакос.

Это вызвало бурю возмущения в Иерусалимском патриархате. Против журналиста был подан иск на 700 тысяч евро за моральный ущерб, а также уголовные обвинения в том, что он незаконно получил информацию, прикинувшись туристом. Эти нападки заставили Аликакоса опубликовать на YouTube 25-минутное интервью с скевофилаксом (хранителем сосудов и ризничим) архиепископом Исидором, в котором тот признаётся, что искусно манипулирует пламенем, используя зажигалку и спички. Исидор уверен, что многие верующие с должным образованием давно догадываются об истинном происхождении этого ритуала, и нет необходимости более хранить эту «тайну», ведь правда лишь укрепляет религиозные чувства.



В результате суд Афин полностью оправдал журналиста, признав его расследование честным и добросовестным. Претензии к книге также не были удовлетворены. Сам Аликакос назвал своё расследование самой сложной проверкой фактов в истории, ведь ему пришлось опровергать утверждение одиннадцативековой давности, разделяемое миллионами людей.

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СК начал проверку сведений о насилии в детском саду Севастополя
04 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/SB Arts Media

В Севастополе ведется проверка после того, как появилось видео, на котором сотрудница местного детского сада ударила ребенка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
«После анализа СМИ и социальных сетей сотрудниками СК России был выявлен материал, включающий видео, на котором сотрудница детского сада в Ленинском районе Севастополя применяет насилие к маленькому ребенку на игровой площадке детского учреждения», — говорится в официальном сообщении.
В настоящее время проводится проверка по факту нарушения прав ребенка, а также выясняются все обстоятельства инцидента.

Как уточнили в региональной прокуратуре, воспитательница ударила ребенка рукой по лицу во время прогулки. Отмечается, что женщина уже отстранена от исполнения обязанностей.

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В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей
04 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/Azaliya

В Новгородской области неизвестный стрелок тяжело ранил трех лошадей из частной конюшни, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По данному факту прокуратурой будет дана оценка достаточности и полноты мероприятий, проведенных правоохранительными органами при принятии процессуального решения по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — заявили в ведомстве.
Сообщение об инциденте появилось также в группе «Свободный информационный портал Великий Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

Жительница деревни Ушерско Новгородского района сообщила, что в апреле неизвестный стрелок совершил несколько выстрелов из ружья по ее лошадям, ранив двух кобыл.

В мае он продолжил нападение, выстрелив в морду пони. Животные получили пулевые ранения в области головы и шеи и находятся в тяжелом состоянии.

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В Монино появилась улица Генерала Ковачевича
04 мая 2024, 12:12

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В посёлке городского типа Монино появилась улица Генерала Ковачевича, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Ранее эта улица носила название Нижегородская. Местная жительница обратилась к главе Щёлковского городского округа Андрею Булгакову с просьбой увековечить память об Аркадии Ковачевиче — Герое Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанте авиации, Почетном гражданине Щелковского района.

«Мы уделяем особое внимание сохранению исторической памяти о заслуженных жителях нашего округа. Это наша история, она связывает прошлое, настоящее и будущее. Мы передаём эти знания из поколения в поколение и таким образом формируем национальное самосознание и гордость за свою страну у подрастающего поколения», — заявил Булгаков.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В торжественной церемонии переименования улицы приняли участие сын и племянники Ковачевича, его друзья, представители органов власти, военнослужащие, курсанты и юнармейцы. Также состоялось возложение цветов к могиле А. Ф. Ковачевича на Монинском гарнизонном кладбище.

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#великая отечественная война
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В Дмитровском г.о. завершили I этап благоустройства Советской площади
04 мая 2024, 11:57

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дмитровском городском округе завершили I этап благоустройства Советской площади, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Мы завершили I этап благоустройства Советской площади. Заменили здесь асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками и систему видеонаблюдения. Обустроили пешеходные и велодорожки, сделали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение. Также на площади завершили реконструкцию фонтана. Я думаю, что летом здесь будет аншлаг», — заявил пообщавшийся с местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
По его словам, ко II этапу благоустройства площади приступят в 2025 году.

В этом году в Дмитровском городском округе также планируют привести в порядок Сквер генерала Кузнецова в городе Яхрома. Этот проект стал победителем III Всероссийского голосования за территории благоустройства, за него отдали свои голоса 11 тысяч человек. Там установят новую детскую игровую площадку, декоративные объекты и площадку для воркаута. В сквере также планируют обустроить площадь со стелой, зоны отдыха, провести озеленение и установить системы освещения и видеонаблюдения.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Также в 2024-2025 годах обустроят Некрасовский сквер. Там появятся новые пешеходные и велодорожки, которые зимой превратятся в лыжную трассу. В сквере ​планируют организовать мангальную зону, детскую площадку и построить небольшой скейт-парк.

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#московская область
#дмитровский городской округ
#андрей воробьёв
#благоустройство
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Врачи оставили Куклачева в больнице до конца майских праздников
04 мая 2024, 11:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Врачи приняли решение оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в больнице до конца майских праздников.
Об этом 4 мая заявила представитель артиста Ольга Кардокене в интервью РИА Новости.

«Решили оставить до конца праздников. Примерно до 13 мая. Вообще ожидалось, что сейчас выпишут, но слабенький... Он бодрый, но если поактивничает минут 15-20, то устает. Он просился, конечно, вчера выписываться, еле уговорили», — сказала Ольга.
Она также уточнила, что на реабилитацию в санаторий артист поедет позже, «не сразу после выписки».

По словам представительницы Куклачева, родные посетят его в больнице во время праздника Пасхи.

На концерте «Самый добрый клоун», который проходил 12 апреля в «Вегас сити холле» в честь юбилея артиста, Куклачеву стало плохо, его увезли на скорой с жалобами на сердце. Предварительно сообщалось, что врачи планируют выписку из больницы к Пасхе, 5 мая.

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#врачи
#концерт
#санаторий
#сердце
#инфаркт
#больницы
#интервью
#артист
#новости
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Две иномарки замминистра обороны Иванова перешли к его жене в 2023 году
04 мая 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Rawf8

Два автомобиля заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о коррупции, стали собственностью его жены в 2023 году. Речь идёт о машинах Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V.
По данным интернет-ресурсов, американский внедорожник Chevrolet Suburban, способный разгоняться до 237 километров в час, стоит 4,5 миллиона рублей. Цена автомобиля Mercedes указанного класса 2023 года выпуска составляет 15 миллионов рублей, но принадлежавшая Иванову машина старше. Оба автомобиля были указаны в налоговой декларации замминистра за 2019 год. Но в феврале 2023 года машины сменили владельца. Ими стала Светлана Иванова, причём на тот момент супруги были уже в разводе. Ранее стало известно, что экс-чиновник военного ведомства переоформил мотоцикл MV Agusta на отца.

Тимур Иванов был задержан правоохранителями 23 апреля на своём рабочем месте. Следователи считают, что замминистра обороны вступил в преступный сговор в составе организованной группы и получал материальную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

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#машины
#машина
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Посредники рассказали о росте количества отказов россиянам в турецком DenizBank
04 мая 2024, 10:43

Фото: istockphoto/ultramarine5

Бывшая турецкая дочерняя компания Сбербанка DenizBank в этом году стала всё чаще отказывать россиянам в открытии счетов. Это происходит даже при наличии у граждан местного вида на жительство и прописки.
Ранее для приёма граждан России на обслуживание было достаточно предъявить загранпаспорт. Теперь же условия открытия счетов значительно ужесточены, а по факту DenizBank практически перестал одобрять такие заявки. Об этом «РБК» сообщили два посредника, которые оказывают россиянам помощь в оформлении карт в турецких банках. Существование такой проблемы также подтвердил управляющий партнёр Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, который работает в Стамбуле.

Посредники отмечают, что из десяти заявок на открытие счёта одобрение получает только одна. Исключение делается лишь для клиентов с большим депозитом — от 100 тысяч долларов и выше. Значение имеет «калибр клиента» и наличие личных договорённостей с подразделением банка. Одобрение заявки на открытие счёта не гарантирует даже наличие вида на жительство и прописки. Иногда проще обратиться в другой банк, заключили посредники.

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#счёт
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Воробьёв навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский»
04 мая 2024, 09:55

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский», об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«Здесь проживает более 120 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Часть детей и подростков находятся в центре постоянно, часть – на дневном пребывании. Для них созданы домашние условия, ребята живут в уютных комнатах со всеми удобствами», — рассказали в пресс-службе.

В последний раз Воробьёв навещал жителей «Дмитровского» пять лет назад. Тогда он подарил ребятам золотистого лабрадора, которого назвали Бонифаций.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Мне очень радостно снова видеть вас, ребята. Вас очень хвалят педагоги. Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать», — сказал воспитанникам «Дмитровского» Воробьёв.

Губернатор выразил благодарность педагогам, которые каждый день вносят огромный вклад в обучение и адаптацию проживающих в Семейном центре ребят.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#обучение
#педагоги
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Spiegel: В ставке Гитлера на территории Польши археологи нашли пять скелетов
04 мая 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Nirut Punshiri

Страшная находка была сделана археологами на территории бывшей штаб-квартиры Адольфа Гитлера в Польше, известной как «Волчье логово». Были найдены человеческие останки без стоп и кистей рук.
Пять скелетов, из которых три принадлежали взрослым, один — младенцу, и ещё один — ребёнку постарше, были найдены в одной из комнат виллы, принадлежавшей главнокомандующему Люфтваффе Герману Герингу, сообщает журнал Spiegel. Останки были неглубоко закопаны под полом, который раньше был деревянным.

Один из исследователей Октавиан Борташевский заявил, что они были шокированы страшной находкой. Тела скорее всего были закопаны уже после постройки дома, иначе на них бы наткнулись строители. В настоящее время начато расследование с целью идентифицировать тела и установить причины произошедшего.

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