В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

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Священный огонь сошел в Иерусалиме в храме Святого Гроба.
Трансляция события шла на телеканалах НТВ, Первом канале и «Россия 1». Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о спуске огня, и начал раздавать его верующим, находящимся в храме.
Чудо схождения Святого огня происходит накануне Пасхи по юлианскому календарю, которую в 2024 году отмечают 5 мая. Огонь возникает в храме Святого Гроба в Иерусалиме, воздвигнутом на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.
В соответствии с традицией, Святой огонь как святыню доставляют в различные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно привозит его из храма Святого Гроба в Иерусалиме в Москву к Пасхе.
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Чудо схождения Святого огня происходит накануне Пасхи по юлианскому календарю, которую в 2024 году отмечают 5 мая. Огонь возникает в храме Святого Гроба в Иерусалиме, воздвигнутом на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.
В соответствии с традицией, Святой огонь как святыню доставляют в различные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно привозит его из храма Святого Гроба в Иерусалиме в Москву к Пасхе.
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Артем Кузьмин