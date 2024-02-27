Суд в Москве арестовал счета жены писателя-экстремиста Акунина на 6 млн рублей

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Басманный районный суд города Москвы наложил арест на счета, принадлежащие жене писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Эрике Чхартишвили.
Писатель заочно арестован московским судом и объявлен в международный розыск. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Максимальная санкция за эти правонарушения предусматривает до 10 лет лишения свободы. С 2014 года Акунин* проживает в Лондоне.
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