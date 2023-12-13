Акунин рассказал пранкерам, что одобряет бомбёжки российских городов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Российский писатель Борис Акунин заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий. Об этом он рассказал в ходе беседы с пранкерам Вованом и Лексусом. Запись разговора размещена в телеграм-канале пранкеров.
Один из пранкеров вел беседу с Акуниным от лица президента Украины Владимира Зеленского. Писателю был задан вопрос о том, как он относится к обстрелу российских городов со стороны ВСУ. Автор произведений ответил, что никаких претензий он не имеет, а то, что происходит, «мы хорошо понимаем».
Он также добавил, что убийство россиян его не смущает.
Борис Акунин убыл из России в 2014 году. Он неоднократно заявлял, что чувствует опасность, которая якобы исходит от Москвы.
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Он также добавил, что убийство россиян его не смущает.
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Анастасия Крестьянова