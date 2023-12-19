Борис Акунин* прокомментировал обыски в издательстве, выпускающем его книги

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«Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим. Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский», - написал Акунин* в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что ему тревожно за Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, которые снимались в экранизациях романов Акунина*. Писатель отметил, что ему страшно за Константина Эрнста и Никиту Михалкова, который по словам иноагента, заработал много денег на экранизации романов.
Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) в настоящий момент проживает в Лондоне. Он является автором «Азазель», «Статский советник», «Турецкий гамбит», «Плевок дьявола», «История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии» и многих других.
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*Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов